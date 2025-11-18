Staus advierte sobre nueva marcha

Aumentan la presión del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) hacia la institución, para lo cual se llevará cabo una nueva marcha para este 20 de noviembre, advirtiendo que tiene hasta ese día de plazo para cumplir los acuerdos pactados.

El dirigente del Staus, Cuauhtémoc Nieblas Cota, ha estado anunciando de manera directa las actividades que estará realizando el sindicato, dejando claro que estas no se cancelarán hasta lograr que se respete tanto los acuerdos ya firmados en la administración pasada, los cuales, de acuerdo a sus declaraciones, no se han cumplido debido al cambio de rectoría.

Además de sus peticiones sobre la educación gratuita en la Unison, la solución a la problemática del ISR, programa de recuperación salarial, cumplimiento al convenio de revisión contractual 2025, cumplimiento de la normatividad en higiene, seguridad y riesgo laboral en la Unison, informaron que a la marcha de este 20 de noviembre se le sumará el tema de la implementación de la normatividad de Protección Civil en todos los establecimientos del Estado y por justicia para las víctimas de la tragedia del 1 de noviembre.

Para esta nueva manifestación programada para el jueves, se cuenta con el apoyo de poco más de mil 800 agremiados del Staus, ubicados en los campus de Hermosillo, Caborca, Nogales, Santa Ana, Navojoa y Ciudad Obregón, quienes apoyarán al sindicato cada uno desde sus respectivos municipios.

La marcha universitaria se llevará a cabo a las 10 de la mañana, teniendo como punto de reunión el edificio principal de rectoría para dirigirse al Palacio de Gobierno, donde esperan de nueva cuenta, ser atendidos por alguna autoridad, y para posteriormente trasladarse hacia el Congreso del Estado, donde igual forma solicitarán la presencia de los legisladores.