  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Staus advierte sobre nueva marcha

Esperan ser atendidos por autoridades de la Unison a más tardar el jueves a las 10 de la mañana

Nov. 18, 2025
A la marcha de este 20 de noviembre se le sumará el tema de la implementación de la normatividad de Protección Civil en todos los establecimientos del Estado y por justicia para las víctimas de la tragedia del 1 de noviembre
A la marcha de este 20 de noviembre se le sumará el tema de la implementación de la normatividad de Protección Civil en todos los establecimientos del Estado y por justicia para las víctimas de la tragedia del 1 de noviembre

Aumentan la presión del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) hacia la institución, para lo cual se llevará cabo una nueva marcha para este 20 de noviembre, advirtiendo que tiene hasta ese día de plazo para cumplir los acuerdos pactados.  

 El dirigente del Staus, Cuauhtémoc Nieblas Cota, ha estado anunciando de manera directa las actividades que estará realizando el sindicato, dejando claro que estas no se cancelarán hasta lograr que se respete tanto los acuerdos ya firmados en la administración pasada, los cuales, de acuerdo a sus declaraciones, no se han cumplido debido al cambio de rectoría.

Además de sus peticiones sobre la educación gratuita en la Unison, la solución a la problemática del ISR, programa de recuperación salarial, cumplimiento al convenio de revisión contractual 2025, cumplimiento de la normatividad en higiene, seguridad y riesgo laboral en la Unison, informaron que a la marcha de este 20 de noviembre se le sumará el tema de la implementación de la normatividad de Protección Civil en todos los establecimientos del Estado y por justicia para las víctimas de la tragedia del 1 de noviembre.

Para esta nueva manifestación programada para el jueves, se cuenta con el apoyo de poco más de mil 800 agremiados del Staus, ubicados en los campus de Hermosillo, Caborca, Nogales, Santa Ana, Navojoa y Ciudad Obregón, quienes apoyarán al sindicato cada uno desde sus respectivos municipios.

La marcha universitaria se llevará a cabo a las 10 de la mañana, teniendo como punto de reunión el edificio principal de rectoría para dirigirse al Palacio de Gobierno, donde esperan de nueva cuenta, ser atendidos por alguna autoridad, y para posteriormente trasladarse hacia el Congreso del Estado, donde igual forma solicitarán la presencia de los legisladores.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Muro fronterizo contará con sensores
Sonora

Muro fronterizo contará con sensores

Noviembre 18, 2025

Esta tecnología nueva que se está utilizando, es para avisar cuando alguien cruza de una manera irregular

Logran acuerdos en programa Faispiam
Sonora

Logran acuerdos en programa Faispiam

Noviembre 18, 2025

Subcomités manejarán directamente los recursos, por 23 millones de pesos, en beneficio de 54 comunidades indígenas de Huatabampo

Reactiva fin largo ocupación hotelera de Navojoa
Sonora

Reactiva "fin largo" ocupación hotelera de Navojoa

Noviembre 18, 2025

Reporta OCV derrama de aproximadamente 8 millones de pesos, gracias a la Copa Navojoa de Futbol