Llevarán sindicalizaciones a Fiscalía

Comentó que al no tener la información de cuantas personas se encuentran en este Tsunami de sindicalizados, realizarán un estudio para determinar quién si cumplió con los lineamientos y la normatividad del sindicato.

"Lamentablemente todos se prestaron, funcionarios y líderes sindicales. Vamos a hacer un estudio de todo esto para enviarlo a la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción," adelantó.

Comentó que incluso ambas dependencias ya están avisadas de la situación que prevalece en los dos sindicatos del Ayuntamiento de Navojoa que encabezan Ramón René García Vallejo y Aldo Vásquez.

"Es un Tsunami de sindicalizados nunca visto en Navojoa, yo no sé si en algún otro ayuntamiento haya pasado, porque ni me fijaba, todavía la política no era mi tema. No veía quien recibía ni quien entregaba, solamente miraba a los personajes," indicó.

Se rumora que entre el personal de confianza que se logró sindicalizar al

término de la administración saliente

que se estima sean alrededor de 90, se encuentran funcionarios que fueron directores y subdirectores en algunas dependencias.