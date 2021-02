Lleva 1 año 4 meses buscando a su hijo

"Ayer cumplió años Marco Antonio, mi hijo, desaparecido en Bahía de Kino y pues festejamos con una búsqueda para él en campo, con la esperanza de que pues... hace 33 años que Dios me dio la felicidad de tener a mi primogénito, a mi hijo, pues que ese fuera el día, yo estaba con esa esperanza, con esa ilusión de que a sus 33 años mi hijo volviera a casa, pero pues no fue así y desgraciadamente no fácil, pero pues yo estoy en la lucha y él lo sabe donde él está y mira él sabe que su madre no se rinde que está en una lucha constante por traerlo a casa".

Noticia Relacionada Alertan por fraudes covid

Son más de 300 cuerpos y osamentas en diversas fosas que han encontrado a lo largo de todo el Estado y 50 personas con vida que ya regresaron con sus familias.

Las buscadoras aseguran que continuarán con esta labor, aún y cuando cada búsqueda les genera una inversión importante pues hay que comprar víveres y el gasto de combustible para los vehículos que usan cuando van al campo.

Por esta razón ponen a disposición su página Madres Buscadoras, en Facebook, donde si usted quiere apoyarlas puede comunicarse directamente con ellas.