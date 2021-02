Llegan 200 mdd a Sonora

Sonora sigue creciendo con la llegada de empresas extranjeras con grandes inversiones y plena confianza en las y los sonorenses, y esta es la única forma de combatir la pobreza y la desigualdad, creando fuentes de empleo bien remunerados, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar la nueva planta AT Engine, compañía alemana de la industria aeroespacial, que operará en esta capital.

Acompañada de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, y Hans Steininger, Marco Fuchs y Alberto Terrazas, miembros del Consejo de Administración de AT Engine, la mandataria estatal agradeció la confianza en Sonora para establecer este proyecto, cuya magnitud y complejidad de productos no tiene precedentes en el país, y con el que, a partir de hoy, se estará construyendo una nueva era industrial en la Entidad, por lo que AT Engine México, será un antes y un después para Sonora.