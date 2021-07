Llaman a tramitar documentos por legalización de "chocolate"

Hizo un llamado a seguir confiando en la regularización de esas unidades, sobre todo tras el citado anuncio del titular del Ejecutivo Federal, quien está consciente de esta sentida exigencia de millones de mexicanos.

Dijo que están disponibles las oficinas de Onappafa, ubicadas por la calle Pesqueira, entre Rosales y Ocampo, en Navojoa, donde se atiende todos los días.

Reconoció que sectores como la Coparmex y la industria automotriz nacional seguirán presionando al presidente de la República para impedir la legalización de vehículos extranjeros, "pero nosotros vamos a seguir insistiendo".

Espinoza de los Monteros, quien tiene casi 30 años al frente de Onappafa en esta región, afirmó que la regularización representaría una medida muy positiva y necesaria, ya que cada vez son más las personas y familias que utilizan dichas unidades para trasladarse, al no contar con los recursos para comprar un auto nacional.

Reiteró que no debe haber abusos contra los agremiados, quienes, sin embargo, para no dar motivos a los agentes policíacos, siempre deben portar la afiliación, licencia, seguro de daños a terceros, así como la carta de no robo.