Llaman a no pagar el agua y promueven amparos

El dirigente de esa asociación, Jesús Enrique Román Zamorano, señaló que, cualquiera de las dos causas del problema que se mencionan, la del desperfecto de un pozo y la falta de pago a la CFE, no son más que el reflejo de la "desastrosa" administración de Oomapasn .

Luego de que, una vez más, no hubo agua en amplios sectores de la ciudad, la agrupación El Poder del Pueblo de Navojoa exhortó a los usuarios a ampararse contra el pago del servicio .

Por eso, dijo, "pedimos a los navojoenses que no paguen en los dos meses de Gobierno que restan, porque de todas formas ya no van a hacer nada con el dinero de los usuarios o, mejor dicho, los directivos se van a quedar con estos recursos".

Admitió que en esta problemática ha incidido el abatimiento de los mantos acuíferos por la falta de lluvias, pero sobre todo ha tenido mucho que ver la incompetencia del Gobierno Municipal, a través de la paramunicipal, que no ha invertido en la perforación y mantenimiento de pozos y en otras acciones encaminadas a garantizar el suministro en cantidad y calidad.

"En casi tres años nuestras autoridades no han atendido realmente este problema. Los navojoenses no se merecen un Gobierno así. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que sean ejercidos correctamente y se atiendan renglones prioritarios como el del agua, pero no para que los utilicen para otros fines o para que vayan a los bolsillos de quienes nos gobiernan", afirmó.

"Es por eso el llamado a participar, de manera individual o colectiva, en los amparos para no pagar el recibo, porque no es justo lo que estamos viendo, y además, por otro lado vemos a la presidenta municipal más preocupada por exhibir sus vestidos en un museo, que por resolver los principales problemas del Municipio", agregó Román Zamorano.