Llama Protección Civil a tener precauciones

Juan Manuel González Alvarado aseguró que luego de las fiestas decembrinas muchas personas están resultando positivas al covid, por locual deben aislarse en casa para evitar más contagios.

Aplaudió las medidas que recientemente el Comité de Salud Municipal anunció para cortar la cadena de transmisión, entre ellas la cancelación de permisos para eventos masivos, bailes, bodas, XV años, bautizos, peleas de gallos y eventos deportivos.

También celebró la restricción del aforo del 50% para bares, restaurantes, cantinas, establecimientos y negocios comerciales, entre otros giros.

"Es importante que la gente que está contagiada no salga de sus domicilios hasta que pasen los síntomas, para no contagiar a más personas. Ahorita debemos evitar las reuniones familiares, no acudir a centros donde haya aglomeraciones y llevar a cabo todos los protocolos sanitarios como el uso correcto del cubrebocas, lavado constante de manos, guardar la sana distancia", citó.

Comentó que las Unidades de Protección Civil en los municipios reforzarán los recorridos para supervisar los aforos y los puntos de mayor concentración poblacional, como son tianguis, centros comerciales y espacios cerrados, a fin de que propietarios y la población en general cumplan con los protocolos de salud.

Sostuvo que Protección Civil Estatal trabajará de manera coordinada con autoridades y brigadas de salud, en el cuidado y atención de la contingencia sanitaria.

El viernes, el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra confirmó el alza de contagios de la Covid-19 en Navojoa, producto de los convivios que se dieron durante las pasadas fiestas decembrinas.