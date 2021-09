Libre el Mayo de dengue

El jefe de la oficina de Vectores y Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria No . 5, afirmó que en la semana 36 que comprende del 6 al 10 de septiembre no se tienen casos confirmados de estas enfermedades.

Indicó que, en cuanto a control larvario, el lunes se trabajó en la colonia Moderna, Hidalgo e Infonavit Obreras.

Noticia Relacionada Balean a un hombre en la Central de Abastos

PUBLICIDAD

Este martes, dijo, el personal de vectores trabajará en las colonias de Tierra y Libertad, Guadalupana, Jacarandas 2 y fraccionamiento Aeropuerto, en tanto, para el miércoles las labores de prevención se efectuarán en la colonia Sonora y Ampliación Beltrones.

Para el jueves en la colonia Beltrones y Deportiva, mientras que para el viernes en Fovissste y Brisas del Valle.

"Si las condiciones climatológicas lo permiten y si nos alcanza el tiempo para hacer la cobertura en estas colonias, trabajaremos en la colonia Tepeyac y Laureles. En caso de que no nos alcance el tiempo, lo dejaríamos para el próximo lunes de la próxima semana", informó.

Explicó que el personal está enfocado en el control físico, químico y control biológico (este último no se da en la ciudad).

"El control físico consiste en enfocarse en los criaderos controlables que son recipientes con agua, menores a cuarenta litros. Esto favorece a la proliferación de los mosquitos. Son los recipientes que la comunidad no identifica, que vienen siendo los desechables y que son susceptibles de eliminar", subrayó.

Apuntó que los criaderos eliminables son aquellos recipientes que no son útiles para el morador, pero que no han sido eliminados de la vivienda. Estos pueden ser latas de atún, envases, llantas, cascarones de huevo y todo aquello que puedan ser desechos sólidos que no son recogidos con frecuencia por el recolector de basura.

"Estos también son incluidos como cacharros, que los tenemos en el patio, pero no le damos uso y que se llevan pasivamente con el agua de las lluvias que se presentan estas fechas, por lo tanto, todo esto se convierte en criaderos de mosquitos", manifestó.

Germán Chávez invitó a la población a que abra las puertas de sus casas para que el personal de vectores pueda combatir los criaderos.

"Ahorita como existe deficiencia en el servicio de agua potable, la mayoría de los moradores están agarrándola para consumo humano, por eso no estamos poniendo el químico, ya sea la pastilla o la bolsita de abate", finalizó.