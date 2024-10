Ley de Protección y Bienestar Animal: Diputados de Sonora elaboran propuesta para no afectar a galleros

Diputadas y diputados locales trabajan en conjunto con asociaciones y otros sectores, en una propuesta que no afecte económicamente a las y los galleros en Sonora, informó David Figueroa Ortega, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo anterior luego de la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal en Sonora, que prohíbe las peleas de gallos, al considerarlas crueldad animal.

Al respecto, el legislador del Verde explicó lo siguiente: "Lo que siempre he dicho, el Poder Legislativo siempre tendrá un poder dinámico que tiene que ir buscando adecuaciones necesarias y en eso estamos, me he reunido muchísimas veces con ellos y a que estamos explorando distintas opciones que hay de todas las inquietudes que hemos escogido de diferentes sectores como el Colegio de Veterinarios, la Unión Ganadera, de la comunidad animalera, de todos y estamos buscando tener una propuesta que le de solidez a una ley que no pierda el propósito: entender que tenemos que transitar y descosificar a los animales".

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, aseguró que se han realizado reuniones en diferentes ocasiones con grupos de galleros y los han atendido en cada manifestación que llega al Congreso del Estado de Sonora.

David Figueroa Ortega adelantó que la propuesta pretende no afectar la economía de los galleros y al mismo tiempo preservar la seguridad y protección de los animales.

Por último, el diputado local, puntualizó que la propuesta podría presentarse a la comunidad de galleros, antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones.