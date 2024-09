Ley de Protección y Bienestar Animal: Carreras de caballos continuarán en Sonora

David Figueroa aclaró que la ley aprobada no prohíbe en ningún momento las cabalgatas, carreras de caballos, ni jaripeos

Por: Mary Montijo

Las carreras de caballos no están prohibidas en la Ley de Protección y Bienestar Animal como las peleas de gallos, aseguró David Figueroa Ortega, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"Se trata de una ley que pretende cambiar la visión hacia los animales, al considerarlos seres sintientes y no objetos", explicó el legislador del Congreso del Estado de Sonora.

"No se prohíben en ningún momento las cabalgatas, ni las carreras de caballos, ni jaripeos, ni nada de eso. Simplemente la ley establece que hay que tener permisos de veterinarios acreditados por sedes para que estén pendientes que el evento se desarrolle bien y no haya riesgo para los humanos y evidentemente también que no exista riesgo de animales que se vayan a lastimar", abundó.

PELEAS DE GALLOS PROHIBIDAS

El diputado del Partido Verde precisó que la Ley de Protección y Bienestar Animal de Sonora, pretende evitar cualquier manifestación de maltrato o crueldad animal, como las peleas de gallos.

"Esta ley desprende algunas normas que nos permiten lograr este sano equilibro, establece con mucha precisión la creación de un fondo en el estado de Sonora para realizar campañas de esterilización, de desparasitación, de concientización, que sean gratuitas y masivas, para equilibrar la sobrepoblación que tenemos en la actualidad de muchas mascotas que lamentablemente están en condición de calle", compartió.

El diputado local puntualizó que las leyes secundarias de la Ley de Bienestar y Protección Animal aún no están creadas, por lo tanto, falta reglamentarla.

"Hay un espacio para reglamentarla de seis meses, para tocar los temas más específicos que contempla la ley. También se incluye un periodo de 12 meses para que los municipios armonicen sus leyes municipales con esta ley estatal", precisó.