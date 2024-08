Levantan toma del INPI en San Bernardo, Álamos

Autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de Sonora dialogaron este miércoles con trabajadores sindicalizados de la Delegación Regional de San Bernardo, Álamos que tomaron las instalaciones en demanda de la remoción del titular, Gelasio Galindo López.

Fredi Gutiérrez Valenzuela, secretario de Trabajo y Conflictos de la Sección 79, informó que el sindicato acordó una tregua, hasta el lunes 12 de agosto, a la espera de que haya una respuesta favorable a su demanda.

Mencionó que en la reunión, los funcionarios enviados por el director estatal del Instituto, Carlos Torres Alday, les dijeron que no tienen facultades para remover a Galindo López.

El representante sindical dijo que, ante esa respuesta de declararse incompetentes, el Comité Local de Huelga de dicha Sección, a través de la representación estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas, hará la petición al Comité Nacional de Huelga, a fin de que el director del INPI del país, Adelfo Regino Montes, solucione el problema.

"Levantamos la toma, porque estamos conscientes de que los pueblos indígenas son al final los afectados, pero seguimos firmes en nuestra demanda, pero con acciones intermitentes", aclaró.

Asimismo, Gutiérrez Valenzuela precisó que los 11 integrantes del gremio no piden que le quiten el trabajo a Gelasio Galindo, sino que lo roten, que "es lo más sano".

"No es un capricho, no es nada personal, lo que pasa es que la relación con dicho funcionario se ha desgastado, se complicó, ya no es buena, en lo que es un problema que ya hemos planteado desde hace algunos años", añadió.

"El Sindicato del INPI seguirá manejándose con diálogo y respeto en este asunto", sostuvo Fredi Gutiérrez.