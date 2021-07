Le "llueve" la ayuda a Elvira

Recordó que al ir a pagar la luz al Centro de la ciudad y al regresar a su casa, encontró el candado botado.

Al revisar la casa, dijo, el dinero ya no estaba en la cartera. "Yo vivo sola, me quedé huérfana desde niña. Mi madre nos sacó adelante en San Bernardo, Álamos con puras lavadas y planchadas en casas," contó.

Asegura que gracias a Dios le han estado ayudando muchas personas, "ya tengo dinero para elaborar los tamales. Me han depositado dinerito en una tarjeta y me han ayudado con despensa, de parte del DIF Municipal," expresó.

Usuarios de las redes sociales al enterarse de lo que le sucedió a doña Elvira Ochoa, no dudaron en sumarse a la cadena de ayuda para que la mujer volviera a vender sus tamales.

"Al principio cuando encontré mi casa tirada y al ver que ya no tenía los 4 mil pesos en una cartera, me estaba volviendo loca, pero ahora con la ayuda de mucha gente, me siento más tranquila, no tengo palabras para agradecer tanta ayuda de la gente," manifestó.

Dijo que una persona le prometió ayudarla para conseguir registrarse en algún programa social gubernamental que le permita recibir algún apoyo.

Elvira Ochoa no sabe leer ni escribir. Si usted desea ayudar a la mujer, lo puede hacer directamente al número 6421098965 o bien, directamente en el domicilio en calle Ures y Camoa número 203, en la colonia Sop.