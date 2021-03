Las llamas consumieron su hogar

"Me fui 20 para las seis de la mañana al cajero para cobrar la pensión y que no hubiera fila, y no me tardé ni media hora; cuando regresé y llegué y ya la casa estaba así, en pura ceniza, no me quedó nada, ni ropa. Acababa de comprar un celular el fin de semana para las emergencias, no estaba tan caro, pero me costó comprarlo y también se quemó, mi hermano que no se puede mover mucho porque le dan ataques, él sí se quemó los brazos porque quiso rescatar cosas, pero no pudo, pero gracias a Dios está bien", contó.

Con lágrimas en sus ojos, y una tristeza que hasta hoy lo invade profundamente, don Ramón espera que los ciudadanos lo apoyen con lo que requiere de urgencia, que es ropa y zapatos.

"Pues cuando llegué a la casa ya no pude sacar nada porque todo estaba en cenizas y solamente me quedé con esta chaqueta y este pantalón, no tengo más, ni zapatos, todo se quemó y quiero ir a hacer las diligencias porque tengo que ir a Bomberos y pues no puedo ir con esta ropa sucia", manifestó.

Don Ramón Ángel vive en la colonia Hacienda la Flor, cerca del Centro de la ciudad, al final de la calle Pedro de Gante, por lo que puede visitarlo en ese domicilio y hacer la donación que pueda, ya sea de ropa, pantalón 28 por 31 y camisas talla grande, y calzado número 6.5.