Lamenta ONG muerte de fauna en Navojoa-Álamos

Lo anterior fue confirmado por la directora de NCI, Lydia Lozano Angulo, quien señaló que cada año mueren muchos zorrillos, tlacuaches, reptiles, aves, jaguares, entre otras especies muy valiosas,

Dijo que junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una iniciativa de construir pasos de fauna en los lugares específicos donde se sabe que cruzan los animales.

Consideró que instalar más señalización donde se indique reducir la velocidad de los autos sería importante y funcionaría, aunque hasta cierta medida.

"Lo cierto es que en este momento es un problema que se está dando mucho. Quizá muchos no lo vemos o no nos enteramos, pero eso no significa que no haya muchas muertes", añadió.