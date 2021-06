La vacuna contra el Covid-19 no es garantía de que no se contagien

El secretario de Salud Sonora recalcó que las personas vacunadas pueden transmitir el virus a quienes aún no han recibido el biológico, poniendo en riesgo a sus seres queridos si no llevan consigo las medidas sanitarias y siguen los protocolos establecidos.



"El que estés vacunado no quiere decir que estés libre de Covid-19, la vacuna te protege de su severidad más no de su contagio y de sus secuelas, por favor no caigas en exceso de confianza, el Covid-19 sigue siendo un virus muy cruel y muy despiadado.