La ocupación hospitalaria en todo el Estado es crítica

"Todavía no hemos visto todas las consecuencias de festividades decembrinas, y me preocupa que esté creciendo el número de contagios entre adultos mayores porque la gran mayoría de ellos no han salido y han cumplido al pie de la letra quedándose en casa, esto quiere decir que un familiar está llevando el virus a sus hogares", recalcó.

Noticia Relacionada Académico de la Unisón recomienda ahorra y ser competitivo

Si en diciembre la ciudadanía acudió a fiestas, posadas o reuniones familiares o con amigos, se recomienda que extremen precauciones y monitoreen su estado de salud.

"Hay que aislarse para que no pongan en riesgo a los demás, háganlo por su familia, por sus padres, por sus abuelos, hazlo para asegurarse de que todavía no están contagiado y si lo están es mejor saberlo a tiempo para no contagiar a los suyos", destacó.

La Secretaría de Salud confirmó 26 decesos más por Covid-19, en 7 mujeres y 19 hombres, residentes de Hermosillo 16, Agua Prieta tres, Caborca y Cajeme dos cada uno, Navojoa, Puerto Peñasco y Bácum uno cada uno, acumulándose 4 mil 114 defunciones por la enfermedad.

También se registraron 232 nuevos casos de Covid-19, en 123 mujeres y 109 hombres, residentes de Hermosillo 140, Cajeme 36, Guaymas 22, Empalme 11, Puerto Peñasco seis, Navojoa y Nogales cuatro, San Luis Río Colorado tres, Rayón dos, Ures, Plutarco Elías Calles, Magdalena y Bácum uno cada uno, acumulándose 51 mil 696.

De los 232 casos nuevos, 27 corresponden a trabajadores de la salud de diversas instituciones médicas

44 mil 629 personas se han recuperado de la enfermedad, desde el inicio de la pandemia en el Estado

PARA SABER:

· 51 mil 696 personas han dado positivo a Covid-19 desde marzo de 2020.

· 44 mil 629 personas se han recuperado de la enfermedad.

· 4 mil 144 personas han fallecido por Covid-19 y sus complicaciones.

· Hermosillo y Cajeme lideran entre los municipios con más casos y defunciones por Covid-19