La irresponsabilidad de unos afecta la salud de otros

Ante esto, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud , señaló que no cuidarse no es justo, ya que existe gente imprudente, que, sin utilizar cubrebocas, ni aplicar la sana distancia sigue saliendo a la calle, lo que también provoca el aumento en los decesos por la enfermedad.

"Ya cada vez es menos el tiempo en que nos debemos de cuidar, pero en este momento lo que no debemos hacer es perder el ánimo y bajar la guardia y abrirles espacios a los contagios.

Noticia Relacionada Oomapasc reparará ducto dañado

"Todos pensamos que, a mí no me va a pasar, y eso a estas alturas de la pandemia no se vale; hace un año ya había personas contagiadas de este virus, que nos ha movido a todos, y aunque estas personas ni sus médicos tratantes conocían la enfermedad y el virus no tenía ni siquiera nombre, pero ahora se tiene conocimiento y es fundamental seguir cuidándose", agregó.

El funcionario estatal dijo que un estudio de la Universidad de Oxford mostró que 1 de cada 5 personas que dan positivo a la prueba de Covid-19, es diagnosticada con un trastorno con ansiedad y depresión en los siguientes tres meses.

Esto, destacó, que la probabilidad de ser diagnosticado con demencia después de tener Covid-19, aumentó en comparación con otras enfermedades, esto en pacientes mayores de 65 años.

"Ponemos a tu disposición atención psicológica oportuna y gratuita, y si tuviste Covid-19 y sientes que algo no anda bien en tus emociones y mente, contáctanos al 911 o a la línea 6629376519 y pide hablar con un especialista en salud mental", señaló.

PANDEMIA EN SONORA

En cuanto a la crisis sanitaria por el coronavirus, la Secretaría de Salud en el estado confirmó 12 decesos: 6 mujeres y 6 hombres, 3 eran residentes de San Luis Río Colorado, 2 de Santa Ana, Agua Prieta y Nogales, y 1 de Cajeme, Magdalena y Huatabampo, para un global de 3 mil 498.

También se confirmaron 261 nuevos contagios: 236 son residentes de Hermosillo, 10 de San Luis Río Colorado, 4 de Nogales, 2 de Caborca, Cajeme y Santa Ana, y 1 de Cananea, Benjamín Hill, Nacozari, Plutarco Elías Calles y Guaymas, acumulándose 45 mil 311 positivos.

Asimismo, de los nuevos casos, 19 corresponden a trabajadores de la salud de diversas instituciones de Sonora.

Además, se confirmaron cuatro pacientes pediátricos y 4 casos de Covid en embarazadas, para un total de 868 y 334, respectivamente.

Desde el primer caso positivo de Covid-19 en Sonora, 38 mil 659 personas han superado la enfermedad.