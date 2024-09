La bebida alcohólica tradicional de Sonora que está en el ranking de Taste Atlas

Taste Atlas se encarga de constantemente hacer el ranking de lo mejor y peor de la gastronomía mundial, listados que se basan en la opinión de diversos críticos de comida y las opiniones de otros usuarios. Convirtiéndose en un portal relevante para los que gozan del buen comer.

En sus listados de la comida típica de Sonora, Taste Altas, menciona que la mejor bebida es el bacanora, un emblema culinario del estado, que durante muchos años pasó escondido en la oscuridad. Si todavía no has tenido el gusto de conocerlo, no te preocupes por qué te explicaremos su historia y sabor.

¿QUÉ ES EL BACANORA?

Es una bebida sonorense, que se hace con agave pacifica, considerada una bebida espirituosa debido a que su materia prima se obtiene del campo, siendo de origen agrícola. Desde hace varios años y generaciones mantiene una técnica de elaboración artesanal, que nos presentaran sus opciones jóvenes, blancos, reposados o añejos.

Dentro de su historia tuvo muchas plantas destiladoras que se dedicaban a su elaboración, pero en 1915, por órdenes del General Elías Calles, se prohibió su comercialización junto a otras bebidas, causando que diversas productoras desaparecieran. En esos años, a quienes se les viera cosechando el agave y produciendo la bebida, era terriblemente castigado.

Durante mucho tiempo estuvo en las sombras, hasta que en 1992 se retiró su prohibición, para que dos años después se le otorgara la denominación de origen, convirtiéndose en el orgullo de Sonora a nivel gastronómico. Ahora es indispensable que sus visitantes, tengan la oportunidad de degustar sus intensos sabores.

Es común que ciertas personas puedan confundir el bacanora con el sabor del tequila o el mezcal, puesto que cada una de ellas emplea otras variantes del agave, se destaca que el aguamiel de sonora suele ser más dulce, con un mayor porcentaje de alcohol y con notas ahumadas.

Fuente: Pixabay/kriskoras

¿CÓMO BEBER EL BACANORA?

Hay que considerar que el bacanora es una bebida que suele tener un grado alcohólico que oscila entre los 38 hasta los 55 °, considera que para ciertos paladares puede ser muy intenso. Un buen bartender te dirá que para usarlo en cócteles, primero debes conocer su sabor, primero deberás degustarlo apropiadamente con los siguientes pasos que te detallaremos:

En un caballito sirve el bacanora. Toma un pequeño trago y mantenlo en tu boca por un par de segundos. Abre ligeramente la boca para que puedas tomar un poco de aire. Pasa por toda tu boca el líquido y bebemos. De esta manera preparamos a nuestra garganta y estómago para los siguientes tragos, así podrás disfrutar mejor de su sabor.

Hay quienes sirven el bacanora en un vaso "old fashioned" y le agregan hielos para tomarlo en las "rocas", mientras que otros prefieren usarlo para crear cócteles dulces, hay quienes recomiendan hacer la receta de mojitos con dicha bebida, acá dependerá de los gustos de cada persona. Lo mejor es combinarlo con elementos ácidos y refrescantes para crear un buen maridaje.

El aguamiel bacanora es una bebida típica de Sonora que debes probar, además de tener una interesante historia y un sabor característico de la región. Ahora que ya sabemos más de su historia, tienes que conocerla y probarla para que descubras sus notas gustativas.