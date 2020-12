Kilómetros de impunidad

Alfonso Canaan Castaños, dirigente de la agrupación, señaló que diputados, senadores, SCT y Capufe no han tenido voluntad política, administrativa y legal para erradicar el problema de que, a través de concesiones carreteras , se sigan llevando muchos miles de millones de pesos con la explotación de las casetas de cobro, mientras que a Sonora no le han dejado nada.

“Políticos van y políticos vienen, prometiendo resolver la problemática de la cuatro carriles, pero al final no resuelven nada; solamente utilizan el tema como trampolín para llegar al poder”, señaló.

“Por ello hacemos un llamado enérgico a todos los aspirantes, y en su momento candidatos a los diversos cargos de elección popular, a que, si se van a comprometer con el tema, que lo hagan de manera seria y responsable”, agregó.

Canaan Castaños dijo que si para antes de las elecciones del 2021 no hay avances favorables en la solución del problema, se interpondrá la mencionada controversia, que representa la última herramienta jurídica en el asunto.

Recordó que la problemática de la carretera es una de las más sentidas de los sonorenses, porque es una rúa muy importante, de más de 651 kilómetros de longitud, que de manera irresponsable fue entregada o hipotecada a un fideicomiso, el Fonadin, que no tiene sustento jurídico.

“Es muy lamentable que, a dos años de la actual administración federal, no haya resuelto en parte el problema y más aún con conflictos y litigios que hay que destrabar, como el de los yaquis, que reclaman que dicha vía de comunicación atraviesa 96 kilómetros de su territorio, por los cuales no fueron indemnizados y no recibieron los porcentajes establecidos en los acuerdos con Capufe desde hace varios años”, añadió.