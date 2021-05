Jurídico de Bours retiene renuncia

"La función de mi jurídico es protegerme; de esa manera ya esta generándose, pero el que no esté mi renuncia no es un impedimento. Pueden seguir con el proceso, no es el único requisito que requiere el Instituto Estatal Electoral (IEE): tiene que sesionar y recibir la documentación del sustituto", comentó.

Bours Castelo manifestó que del partido le cuestionaron por la detención del documento; sin embargo, fue el jurídico por estos trámites pendientes, por lo que señaló que él desconocía el proceso para presentar la renuncia.

A su vez, Movimiento Ciudadano dio a conocer que este jueves, en Cócorit, informarán sobre el nuevo candidato a la alcaldía de Cajeme, luego del asesinato de Abel Murrieta, y presidirá Dante Delgado, coordinador nacional del instituto político.