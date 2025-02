Protestan los jubilados

Exigen formación de Comité del Programa La Clínica es Nuestra

Por: Raúl Armenta Rincón

Integrantes de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Elpidio Domínguez Castro se manifestaron este lunes en la Clínica Hospital del Issste de Navojoa, para exigir la formación del Comité de Salud y Bienestar del Programa La Clínica es Nuestra.

Bernardo Rodríguez Murillo, representante de dicha agrupación, hizo una invitación a todos los derechohabientes a que se sumen a este movimiento, que fue originado porque los directivos del Instituto y del Bienestar no llevaron cabo la reunión para integrar el Comité, el pasado sábado 15 de febrero.

"Lo que hemos sabido es que las autoridades no realizaron la reunión, supuestamente porque Navojoa no quedó incluido en ese programa nacional, lo que no es cierto, sí aparece en la lista, pero todo está muy raro, sabe qué tramarán", manifestó.

"En las clínicas de todo el país se llevaron a cabo las reuniones, Navojoa fue la única de todo Sonora donde no se realizó, de ahí la inconformidad que tenemos y por la cual exigimos una respuesta de las autoridades lo más pronto posible", agregó.

Rodríguez Murillo explicó que los citados comités son muy importantes, ya que son de apoyo para la realización de diagnósticos y proyectos de mejoras en las clínicas, las cuales se requieren mucho, como es el caso de Navojoa.

Por su parte, Francisco Javier López García, presidente de la Coalición, quien no estuvo en la manifestación de protesta por estar fuera de la ciudad, consideró que la "omisión" de Navojoa se debe a que los directivos del Issste "no quieren a jubilados y pensionados en los comités ya que hay intereses de poder de alguien atrás y que no quieren perderlo".

"Pero el tiempo nos dará la razón y serán evidentes los motivos, mientras tanto, hay que seguir luchando porque la Clínica Navojoa no se puede quedar sin la formación del Comité", subrayó.

"En el Issste de Navojoa hay muchas necesidades, por lo que es muy importante el Comité del Programa La Clínica es Nuestra"

Bernardo Rodríguez