ISA Corporativo, empresa sustentable con visión de futuro

Mayra Daniel Arganis Editora en jefe de la revista Neo

ISA Corporativo es una empresa de publicidad Out of Home, que tiene, desde su origen, una fuerte vocación social. Es dirigida por Hugo Camou Rodríguez, presidente de ISA Corporativo y presidente de la Fundación Eva Rodríguez de Camou, la cual ha obtenido diversos distintivos por sus acciones de Responsabilidad Social entre las que se encuentra recibir en nueve ocasiones el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la distinción de Mejores Empresas Mexicanas, el distintivo de Great Place to Work, y el de la Super Empresas.