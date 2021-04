Invitan a ser familia de acogida

Wenceslao Cota Amador , director del DIF Estatal , señaló que antes de que los niños ingresen a una familia de acogida, se trata de reunificarlos a su entorno familiar , pero si no es posible se tiene la alternativa de este programa.

"Hemos tenido un acercamiento con 120 familias que han pedido información sobre lo que representa o significan los alcances que tienen los cuidados alternativos, pero ya 47 familias han iniciado el proceso de certificación, y hemos concretado 16 acogimientos familiares"

Pero este programa no es sólo para niñas, niños y adolescentes que están institucionalizados en una casa hogar, sino para los niños migrantes, que por una u otra razón no están al lado de su familia y aún no han sido repatriados.



"Estos acogimientos familiares han sido de niñas, niños y adolescentes, desde lactantes a adolescentes de 16 y 17 años, inclusive ante el fenómeno migratorio, hemos tenido la oportunidad de concretar acogimiento familiar en niñas niños y adolescentes que requieren cuidados temporales familiares"

"Esto es con la intención de garantizar, durante el tiempo que sea necesario estos cuidados, en lugar de que se encuentren institucionalizados en un centro de asistencia social, no necesariamente porque el centro de asistencia social sea una mala decisión, sino que el afecto, el cariño, la protección y el acercamiento a una familia los hace sentir mucho mejor", destacó Cota Amador.



El director de DIF Sonora dijo que, si están seleccionados como familias de acogimiento, no significa que van a ser familias adoptivas, pero si estas familias tienen el interés para adoptar, tienen que seguir ese camino que es diferente a de familias de acogida.