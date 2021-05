Insiste Arquidiócesis de Hermosillo en voto útil y razonado este 6 de junio

El video difundido por las redes sociales ha generado diversos comentarios de los seguidores de la arquidiócesis, algunos manifiestan que aquellos candidatos que más se preocupan por los pobres y más vulnerables son los que deben ganar en los comicios.

Por otra parte, hay quienes comentan que la iglesia no debe estar llamando a los comicios electorales y menos mencionando al evangelio, además de que consideran no debe emitir opinión de estos mismos.

Incluso el candidato de Redes Sociales Progresistas, Cuauhtémoc Galindo Delgado, manifestó que se debe hacer un llamado a no votar por los corruptos y que han engañado a la ciudadanía.

"A su llamado agreguen el no votar por l@s candidat@s de partidos que han propiciado la corrupción (no robarás); que han sido permisibles con la delincuencia (no matarás); que han engañado a los ciudadanos (no mentirás), para que lo suyo no sea simulación, que también es pecado", comentó el candidato por la gubernatura.

A horas de haber sido publicado el mensaje de la Arquidiócesis, el video tenía unas siete mil reproducciones y decenas de comentarios sobre el debate de si es correcto o no el llamado de esta organización al voto.