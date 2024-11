Influencer denuncia posibles patrullas clonadas en Navojoa

Gibrán Córdova, creador de contenido de Ciudad Obregón, ha compartido a través de sus redes sociales una denuncia pública respecto a abusos por parte de la policía y tránsito municipal de Navojoa.

En un video publicado el pasado sábado 23 de noviembre, el influencer narró que fue detenido por un supuesto elemento de tránsito, pues describe que la unidad no contaba con las torretas correspondientes de una patrulla municipal.

El agente de tránsito, según relata el obregonense, lo detuvo bajo el argumento de que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que explicó, era infundada, ya que él no fuma ni ingiere bebidas alcohólicas.

Mientras se encontraba a bordo de su automóvil, fue abordado por una serie de cuestionamientos y se aplicó la prueba de alcoholímetro que resultó negativa, por lo que el agente giró la situación hacia el incumplimiento del cinturón de seguridad.

ES LLEVADO A LA COMANDANCIA

Luego de varios alegatos por parte de Gibrán Córdova y el elemento de seguridad, éste le exigió que lo acompañara a la comandancia. Según explicó el cajemense, el agente de tránsito mostró una actitud prepotente al ser cuestionado bajo qué concepto se le expedía una multa.

"Yo queriendo preguntar por qué me vas a hacer la infracción, o sea qué le vas a poner o qué ondas (...) porque primero que dijo que el cinturón, y ahí adentro sacó otras ch$#%&* y yo preguntándole el bato me dice ´te voy a encerrar´... ¿pero por qué me vas a encerrar?, te estoy preguntando, "es que me estás faltando el respeto", relató el creador de contenido en su video.

Posteriormente, contó que las cosas escalaron a tal nivel que se necesitó la intervención del comisario, quien también mostró una actitud intimidante y prepotente hacia el cajemense:

"Salió el Comisario que ¿cómo se llama? ¿Pedro Parra?, y le pregunta al bato ¿viene punible?, y le contesta el tránsito no, y me dice "ah yo pensé que venías punible", ya que se dio cuenta de que la c&%$ y empezó: no mira solo dale las llaves, dale su carro y que se vaya, que te vaya bien. Pero pues me trataron como un p&$#* delincuente, me agredieron", exhibe Córdova.

El propósito del testimonio del influencer hace referencia a una problemática de hace años, sobre grupos internos de la policía de Navojoa y Etchojoa, catalogados como instituciones con falta de ética y malos tratos a la población sonorense.