Indígenas no quieren elecciones en Masiaca

El Gobierno Autónomo Indígena de Masiacahui reiteró este jueves su postura de que no haya comicios constitucionales en Masiaca, lo cual ya fue expuesto a los institutos electorales IEE e INE.

Dijo que espera que no haya actos violentos en Masiaca y que "no nos caigan trocadas de policías, como cuando tomamos hace semanas la Comisaría, para intimidarnos con sus armas, lo cual se no se vale".