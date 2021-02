Indígenas mayo viven conflicto

También por falta de respeto a los símbolos sagrados y de tradición al pueblo, al incitar para que no hiciera entrega del Rosario en tiempo y forma, en contubernio con el Alpes Mayor, Abel Alfredo Ramírez Torres, quien es el regidor étnico de Huatabampo.

La gobernadora tradicional de la Tribu Mayo , María del Rosario Avilés Carlón, destituyó al cobanaro mayor Gil Arturo Quijano Anguamea, de la Loma de El Etchoropo, por no cumplir a cabalidad con los usos y costumbres.

Avilés Carlón dijo que acudió al llamado de la comunidad y fue testigo del vergonzoso incidente.

Informó que el pueblo de la Loma del Etchoropo nombró a Martín Nicolás Zambrano Anguamea como nuevo cobanaro y a Juan Francisco Reyes Lugo como presidente del Templo Ceremonial de la Santísima Trinidad de esa localidad, a quienes le tomó protesta.

Señaló que existe un calendario litúrgico tradicional que se debe cumplir cabalmente, por lo que hay mucho que hacer, y exhortó a la comunidad a trabajar en equipo con los nuevos representantes y llevar a buen fin todas las acciones que realicen.

"Les pido mucho respeto, al señor Gil Arturo, que por favor deje de causar divisionismo y daño a nuestro patrimonio cultural; su ambición no puede estar por encima de los intereses de un pueblo, hay muchos rezagos y cosas mucho más importantes en las que tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar de la mano para sacar adelante nuestra Nación Yoreme", manifestó.

Por su parte, Quijano Anguamea afirmó que Avilés Carlón está equivocada en sus declaraciones al señalarlo como traidor de los usos y costumbres, ya que las omisiones referidas fueron en cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Salud por la pandemia.

"Con todo respeto, le digo que primero debe informarse de manera veraz y objetiva y no lanzar acusaciones que son serias y afectan la vida interna de la etnia, causando confusión entre la población en general, lo cual no es conveniente", expresó.

Dijo que Rosario Avilés no tiene facultades para quitar o poner cobanaros, por lo que los nombramientos que ha hecho no tienen validez.

"No busco confrontación alguna, pero ella no es una gobernadora legítima; más bien percibimos que está siendo utilizada por intereses particulares que buscan sus beneficios nada más, lo cual no se le va a permitir", sostuvo.

Lamentó que existan este tipo de controversias que rompen con la paz e integridad de los templos religiosos, por lo que hizo un llamado a no utilizar estos espacios como campos de batalla política electorera y buscar trabajar en unidad para llevar a cabo, con respeto y solemnidad, el calendario litúrgico de su espiritualidad autóctona mayo.