IMSS no surte medicamentos a paciente de la tercera edad; piden ayuda

Adulta de 84 años pide donación de medicinas que no ha logrado conseguir en tres meses, por medio del instituto de salud

Por: Javier Zepeda

Apoyo a la sociedad civil o a dispensarios médicos pide Israel López, residente de Bahía de Lobos en San Ignacio Río Muerto, pues María Luisa Armenta Espinoza, de 84 años, no ha logrado conseguir dos medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde hace tres meses y se encuentra operada.

"Tiene tres meses la señora que no se lo han dado, no sé el motivo, pero la señora necesita ese medicamento, porque trae problemas de corazón, parece que son caras las medicinas y ella se acercó a mi familia porque nosotros manejamos muchas medicinas por mi condición de salud, pero no tenemos ninguna de esas", explicó.

Ante esta situación, ambos convocan a la sociedad civil o a los dispensarios médicos para que los apoyen con donativos de estas medicinas, o con apoyo económico para poder conseguirlas, pues la paciente no cuenta con recursos suficientes para comprarlos por su propia cuenta.

Fue atendida por última vez el pasado 7 de febrero del 2025, en la Unidad Médica Familiar Número 45 del IMSS, donde de nueva cuenta no se le pudieron surtir las medicinas Sucubitrilo Valsartan y Bisoprolol.

En las recetas se observa que ambas medicinas se encuentran marcadas con la palabra "pendiente".

Personas que deseen sumarse a la causa, pueden comunicarse al número de teléfono 6441 22 64 36, con Israel López. "Si alguien tiene estas medicinas, la señora necesita tomarlos, esperamos que sea posible conseguirlo, se los agradecería de todo corazón", comentó.