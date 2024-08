IMSS: Hermosillense pierde su pensión por número de seguro social duplicado

Guillermo Acosta Barraza, residente de Cucurpe, Sonora, ha denunciado públicamenteque su Número de Seguridad Social (NSS) está duplicado, compartido con otra persona del mismo nombre. Esta situación le ha impedido recibir su pensión, a pesar de contar con mil 684 semanas cotizadas.

Según información publicada por Francisco Sandoval de Proyecto Puente, Acosta ha buscado ayuda en diversas instituciones, incluyendo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Sin embargo, ninguna de las instituciones ha logrado resolver el problema. Mientras tanto, el IMSS Sonora ha informado que se encuentra analizando el caso para encontrar una solución.

¿QUÉ HA OCURRIDO CON SU PENSIÓN?

En una reciente audiencia organizada por Profedet, con la participación de representantes de Consar e IMSS, se determinó que Acosta ya tiene una pensión por invalidez, lo que según las autoridades, le impide recibir otra pensión.

"Me salen con que estoy pensionado por invalidez, que por ello no me puede tocar ninguna otra pensión porque ya tengo una ante el Seguro Social, pero yo no recibo ningún dinero", declaró Acosta, señalando que es la otra persona, con el mismo número, quien está recibiendo el recurso.

Además, Acosta mencionó que Condusef se declaró incompetente para resolver la separación de números, y recibió la misma respuesta por parte del IMSS e Infonavit. Por ello, el 25 de julio, el citado medio solicitó información al IMSS sobre cómo proceder en casos similares. La institución respondió que están investigando la situación de Guillermo Acosta.

Mientras tanto, Guillermo Acosta Barraza hizo un llamado a las instituciones competentes para resolver su problema, ya que cuenta con la edad y las semanas cotizadas necesarias para que su pensión sea considerada como validada.