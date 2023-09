Impugnarán Plan de Justicia Mayo

El gobernador de los Ocho Pueblos Mayos, Feliciano Jocobi Moroyoqui, impugnará el Plan de Justicia en caso de que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) insista en el reconocimiento de 14 gobernadores "duales y usurpadores que fabricó".

Así lo dio a conocer Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, asesor legal y vocero de dicha autoridad tradicional, quien lamentó que se ponga en riesgo la estructura ancestral de la Nación Yoreme, que está basada en sólo ocho gobernadores y no 22, además de que se viola el Artículo 169 del Acuerdo Internacional de los Pueblos Originarios.

Aclaró que están de acuerdo con el Plan de Justicia en lo general y reconoció el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Alfonso Durazo Montaño por apoyar a la Etnia Mayo, "pero el problema es con los funcionarios de abajo".

Señaló que el INPI y diversas dependencias de Gobierno están ofreciendo proyectos de vivienda, créditos y otros beneficios, pero si a cambio se formaliza el reconocimiento de los 14 gobernadores duales.

"Esto es un sometimiento y por eso nos hemos inconformado; en caso de que firmemos el Plan de Justicia, aceptaríamos lo que irresponsablemente están haciendo funcionarios al tomar en cuenta a usurpadores de grupos que trabajan por intereses partidistas y personales", agregó.

Armenta Gastélum afirmó que Feliciano Jocobi, no solamente es gobernador por linaje, descendencia, tradiciones, usos y costumbres, sino también legalmente, como lo avalaron tribunales electorales estatales y federales al analizar un recurso de impugnación del regidor étnico, interpuesto en años pasados.

Con respecto a los avances del Plan de Justicia, consideró que el problema de los "duales" y que Jocobi Moroyoqui no los reconozca es uno de los factores que están deteniendo el programa, "pero esto es culpa o responsabilidad de los funcionarios que manejan el plan".

"A nosotros nos quieren etiquetar como rebeldes por no firmar, pero no lo somos; simplemente no aceptamos ese tipo de abusos por parte de autoridades que van de paso", subrayó el vocero y asesor jurídico.

Los ocho pueblos mayos son Macoyahui, Conicárit, Pueblo Viejo, Tesia, Camoa, Cohuirimpo, Júpare yEtchojoa.