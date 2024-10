IEE Sonora: Rinden protesta nueva consejera y consejeros electorales

Tras su designación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Flor Terecita Barceló Noriega, Jaime Olea Miranda y Wilfredo Román Morales Silva, rindieron protesta como Consejera y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora), asumiendo sus funciones para un periodo de siete años.

La ceremonia de protesta se llevó a cabo durante la sesión extraordinaria celebrada ayer martes 01 de octubre, en presencia de las diez representaciones partidistas, quienes les dieron la bienvenida externando su disposición para trabajar en conjunto.

El consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu, destacó que la nueva integración del Consejo General enfrenta una gran responsabilidad que no se limita únicamente a la organización de las elecciones de 2026-2027, en las que se elegirá la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, sino también deberán dar continuidad al trabajo de promoción de la educación cívica, la cultura democrática, la participación ciudadana, la paridad y la perspectiva de género.

"El órgano colegiado tiene la responsabilidad de llevar a cabo la toma de decisiones, de llegar a acuerdos, y todos estos acuerdos siempre están regidos por los principios rectores del Instituto, pero a ello también vienen a abonar las causas y los conocimientos que tienen ustedes de antemano, la experiencia que traen acumulada de otras instituciones donde han estado, creo que nos van a venir a enriquecer en todas las áreas", afirmó.

PRIVILEGIAR UNIÓN Y CONSENSO

Luego de rendir protesta, la consejera electoral, Flor Terecita Barceló Noriega, señaló la importancia de que todas las voces sean escuchadas y privilegiar siempre la unión y el consenso, a fin de que se construyan ideas centradas en la ciudadanía.

"Formar parte del órgano colegiado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana representa el compromiso de brindar certeza, transparencia e imparcialidad a la ciudadanía. Salvaguardar y garantizar los derechos político electorales de todas las personas con perspectiva de género y sin discriminación, así como organizar elecciones impecables y con alto nivel de responsabilidad, etica y profesionalismo", enfatizó.

Por su parte, el consejero electoral, Wilfredo Román Morales, dijo ser consciente de la responsabilidad que le fue conferida y resaltó que ofrecerá en todo momento un diálogo abierto, contínuo, franco y directo, en el que se privilegie la toma de decisiones de manera colegiada.

"No me queda más que reiterarles mi compromiso a la sociedad sonorense que pondré todo mi empeño, capacidad y experiencia para velar siempre por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad al interior de este órgano colegiado al que hoy me integro", mencionó.

Finalmente, durante su discurso el consejero electoral, Jaime Olea Miranda, sostuvo que no escatimará esfuerzos para que los procesos electorales se lleven a cabo con transparencia, equidad, respeto a la voluntad de la ciudadanía, pues sólo así puede construirse una democracia fuerte y participativa.

"Ser parte de este organismo es una responsabilidad que asumo con responsabilidad y compromiso. Me integro a este Consejo General con la plena convicción de que juntos como órgano colegiado podemos continuar consolidando la confianza de la sociedad en las instituciones electorales y fomentar una participación ciudadana activa, inclusiva y decidida", aseguró.

En la toma de protesta estuvieron presentes las consejeras electorales Alama Lorena Alonso Valdivia y Linda Viridiana Calderón Montaño; el consejero Benjamín Hernández Avalos; el Secretario ejecutivo, Hugo Urbina Báez; así como familiares que acompañaron a la nueva consejera y los nuevos consejeros en este importante acontecimiento.