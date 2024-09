Huatabampo, Sonora permanece sin regidor étnico

Existe un ambiente de incertidumbre, no hay voz y voto en el cabildo para la comunidad indígena

Por: Édgar Coronado

En Huatabampo la comunidad indígena permanece en la incertidumbre al no contar con un regidor étnico que los represente, esto a causa de que no ha sido electo un integrante de la etnia mayo, lo que ha contribuido a no contar de momento con una representación al interior del cabildo.

Abel Ramírez Torres, quien es dirigente de la agrupación Jiapsi Yoreme y líder indígena en Huatabampo, mencionó que se considera una situación injusta y preocupante la falta de voz y voto para su comunidad en las decisiones del Gobierno Municipal.

Actualmente, dijo que se están conformando las comisiones municipales al interior del cabildo, por lo que al no contar con un integrante de origen indígena, la comunidad yoreme-mayo no tendría representación, incluso podrían quedar relegados los proyectos que requieren continuidad.

Recordó que semanas atrás fue cuando se suspendió el proceso de elección de su representante debido a presuntas irregularidades denunciadas por la comunidad indígena, lo que ha dejado a la etnia mayo hasta el momento sin una representación oficial.

Actualmente, señaló que se mantienen a la espera de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) revalide el proceso e iniciar con la jornada de selección para regidor, pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta, generando un ambiente de incertidumbre.

"No quieren sacar la convocatoria, no se sabe nada hasta ahorita, estamos sin representación y quedaríamos además sin comisiones porque no hay nadie adentro del cabildo que nos represente", consideró.