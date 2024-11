Hermosillo: Un accidente automovilístico les arrebató la vida y los familiares ahora exigen justicia: "Nos los quitaron de la noche a la mañana"

En Hermosillo, un accidente de tráfico asesinó a Leonor Moreno Castro, de 42 años, y a Fernando Zúñiga Mendoza, de 49 años, mientras volvían a casa en una motocicleta, sin tener en cuenta la familia que había celebrado su último cumpleaños.

El suceso ocurrió en las calles República de Panamá y avenida Nuño de Guzmán cerca de las 19:00 horas del domingo 6 de octubre de este año en la colonia La Caridad, en Hermosillo, cuando el chofer de un automóvil impactó la motocicleta en la que se encontraba la pareja y posteriormente se alejó con dirección incierta.

¿CUÁLES FUERON LOS HECHOS?

Luis Alberto Arroyo Zúñiga, sobrino de Fernando, relató que ese día, la pareja acudió a la vivienda de los padres de su tía Leonor para festejar su cumpleaños número 42, y justo antes de caer la noche, partieron hacia su hogar en moto.

"Mis primos agarran y se suben en un Uber y les dicen: Nos vemos en la casa; mi prima llega a la casa y abre la puerta de la cochera como normalmente lo hacía para que entrara mi tío con la moto y cinco o diez minutos después les marcan y les dicen que habían tenido un accidente".

Después de la noticia, la familia se trasladó al hospital, y en menos de dos horas, les comunicaron que Fernando había muerto debido a las heridas, mientras que Leonor se encontraba en estado crítico.

"El problema es la cobardía de la gente, porque no es el único caso como el de mi familia, donde la persona tiene un accidente y huye de donde tiene el accidente". No es la primera, creo que ha habido más casos donde la persona huye", declaró.

LA FAMILIA EXIGE JUSTICIA

"Exigimos justicia, ya no podemos hacer nada para regresarlos ni para decirles": No te hubieras ido en la moto, te hubieras ido en Uber o lo que tú quieras, pero no es que queramos que el responsable diera la cara. "¿Por qué huyó?", declaró Luis Alberto Arroyo Zúñiga, sobrino de las víctimas.

La moto con la que viajaba la pareja fue entregada a Fernando en la compañía en la que trabajaba hace unos años, después de haber sido el empleado del mes. Criticó que tanto motociclistas como automovilistas no mantengan un comportamiento vial adecuado en la ciudad.