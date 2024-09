¡Hay chamba! Vacante en la Embajada de Estados Unidos en Hermosillo, te decimos cómo aplicar

Al hablar sobre las ofertas laborales de la Embajada de Estados Unidos en México, pensamos que se requiere de muchos estudios o conocer muchos idiomas para poder trabajar en sus instalaciones. La verdad es que hay muchas vacantes, en las que no es necesario de un idioma, siendo una gran oportunidad para crecer laboralmente.

Recientemente, se dio a conocer una vacante disponible para el consulado de Hermosillo, un trabajo en el que estarías ganando unos 18 mil pesos mensuales y solamente piden preparatoria finalizada. A continuación te revelaremos de qué se trata y como podrás aplicar en unos sencillos pasos.

¿QUÉ TRABAJOS HAY DISPONIBLES EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS?

En el portal oficial del Department of State of United States of America, se menciona que la vacante de almacenista y chofer es para realizar en el consulado americano de Hermosillo. Oferta que se encuentra disponible para todo el público, contando con una jornada de tiempo completo y un salario anual de 219,465.27 pesos mexicanos, que sería un sueldo mensual mayor a 18 mil pesos.

Dentro de los deberes que tendrá el trabajador está la conducción de vehículos no blindados o SUV blindados, realizando todas las normas de manejo y manteniendo una limpieza del vehículo en perfectas condiciones. También será el encargado en la operación de camiones de carga para la transportación de ciertos objetos.

Para ser uno de los seleccionados hay que cumplir con algunos requisitos, de los cuales se destacan los siguientes:

Dos años de experiencia en conducción profesional.

Diploma de secundaria y tener finalizada la preparatoria .

Se requiere del uso del idioma en español .

Cada solicitante debe de pasar por certificaciones de salud y seguridad.

Además de proporcionar el sueldo, también se le otorgará seguro médico y de vida, días festivos de México y Estados Unidos, 17 días de vacaciones, afiliaciones al IMSS, AFORE e INFONAVIT. Incluso tendrán la oportunidad de viajar al extranjero para recibir capacitaciones que enriquezcan su conocimiento.

Para ser uno de los seleccionados hay que hacer el correcto proceso, pero para ello sigue las indicaciones siguientes:

Ingresa a la página de https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancysearch/searchVacancies.hms?_ref=ngppoudnpt0. Crea una cuenta nueva con tu correo y contraseña. Usuario que deberás guardar para postularte a otras vacantes disponibles. Ingresa a la vacante que desees. Al considerar que se ajusta a los que deseas, selecciona la opción de "Postularse a la vacante", en el que deberás colocar toda la información y documentos requeridos. Realiza el proceso con tiempo.

Fuente: Pexels/Tobi

Ten a la mano todos los documentos necesarios para la vacante laboral, considera que tienes hasta el 6 de septiembre para postularte. Aprovecha la oportunidad para trabajar en la Embajada de Estados Unidos en Sonora.