Han muerto 113 héroes de bata blanca en Sonora

Llama a que la gente no baje la guardia para no echar por la borda el esfuerzo en la batalla para alcanzar el verde contra el coronavirus

A- A A+

A la fecha, 113 héroes de bata blanca han muerto en esta batalla para alcanzar el semáforo verde en las 41 semanas que llevamos de pandemia contra el Covid-19, desde que se activó el semáforo indicó, el secretario de Salud en Sonora.

Enrique Claussen Iberri destacó que, aun y cuando el estado pasó a riesgo mínimo, no debemos confiarnos para que todo este esfuerzo no se tire por la borda, pues estar en verde no significa de ninguna manera que ya no tenemos riesgos de contagio.