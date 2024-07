Piden guarijíos trabajar en la Presa Los Pilares

Con las lluvias registradas durante el presente mes, la Presa Los Pilares tiene considerables volúmenes de agua y, además, la belleza de la zona ha generado un aumento de visitantes a ese lugar, que está ubicado en el Municipio de Álamos.

Sin embargo, la Etnia Guarijío, a pesar de los compromisos que se establecieron con el Gobierno Federal por la construcción de la obra, inaugurada en el 2020, no ha obtenido los beneficios esperados.

"Ni podemos pescar, ni tampoco vender artesanías", lamentó Héctor Zayla Enríquez, vocero de los gobernadores tradicionales de Mesa Colorada, Guajaray, Los Bajíos, Los Estrados, San José, Macorawi y Los Jacales.

"Es muy triste, es una lástima que nuestros pueblos no puedan aprovechar la Presa con actividades que les dejarían muchos beneficios económicos y con ello mejores condiciones de vida", externó.

Consideró que ha faltado mayor voluntad y sensibilidad a las autoridades federales, estatales y municipales, que deberían brindar una especial atención al renglón del empleo, sobre todo ante los problemas de falta de trabajo que han aumentado en la tribu y que obliga a muchos a emigrar.

"No sé cómo es que le llaman Plan de Justicia a lo que el Gobierno puso en marcha; hay plan, pero no justicia, en estas demandas que estamos planteando desde hace mucho tiempo", agregó.

Dijo que ya han transcurrido los años suficientes para que los pescadores indígenas ya estuvieran trabajando en cooperativas y con ello fortalecer los programas de siembra y pesca de tilapia y otras especies.

PESCA FURTIVA

"Pero, lo que es el colmo, es que personas ajenas a la etnia sí son las que aprovechan la Presa y realizan pesca furtiva; las autoridades deben reforzar la vigilancia para que no haya más saqueos", señaló.

Recordó que el año pasado se inició un programa de siembra de 600 mil crías de tilapia, pero esto no sirve de nada si los indígenas no pueden trabajar en el embalse por no tener el permiso correspondiente, "pero tampoco lo tienen los pescadores ajenos y que se llevan todo el producto".

"Se necesitan más rondines de seguridad, porque nada más se hacen por la mañana, cuando deberían hacerse más por las noches, que es cuando más se cometen dichas ilegalidades", dijo.

"Como Gobierno tradicional, tenemos gente encargada para seguridad, pero carecen de equipamiento, además de que está muy largo el tramo que hay que recorrer para vigilar y no tenemos cómo hacerlo", añadió.

Explicó que los guarijíos no han podido obtener el permiso, debido a que había un proceso legal para impedir actividad pesquera en la Presa Los Pilares, supuestamente porque existían petroglifos, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya dictaminó que no hay nada.

TIANGUIS TURÍSTICO

Zayla Enríquez dijo que la tribu también ha solicitado apoyo, en muchas ocasiones, para que se concrete el proyecto de un tianguis turístico a un costado del embalse, donde puedan exhibir y comercializar toda su riqueza artesanal y gastronómica.

"Necesitamos unos locales, pero que estén de manera permanente, todo el año, o en las fechas más atractivas, como éstas de las lluvias, que atraen a mucha gente de varios lugares de Sonora, pero ha faltado más ayuda de las autoridades", subrayó.

Destacó que hay mucho talento y potencial en los indígenas guarijíos, quienes elaboran una amplia variedad de productos con base en la palma, la madera y la guásima.

Dijo que, para fortalecer ese objetivo, la etnia pide también a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que los apoye con programas de capacitación para la elaboración de muebles de guásima, como el que tuvieron en el 2023, pero que ahora les otorguen incentivos económicos.

Zayla Enríquez indicó que en esos cursos pueden participar indígenas de Macorawi, Mochibampo y Los Jacales, que a su vez transmitan los conocimientos a más personas de ésa y otras comunidades.

HAY PROYECTOS: INPI

El titular de la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de San Bernardo, Gelasio Galindo López, aseguró que se está trabajando para atender ésas y otras demandas de la etnia.

"Hay proyectos institucionales, pero no estoy autorizado para dar más detalles", dijo el funcionario.

Afirmó que el INPI ha estado trabajando directamente con los gobernadores, con quienes sostiene reuniones para abordar la problemática en los distintos rubros, a través del Plan de Justicia.

Los guarijíos, que en el idioma significa "gente del monte", fueron afectados por la colonización española y la expansión de la frontera norte de México, pero lucharon por mantener su identidad y territorio.

Fue hasta 1975 que el Gobierno Federal reconoció oficialmente la existencia de la tribu, en base a una denuncia presentada por el canadiense Edmundo Faubert, quien comercializaba artesanía guarijío.

Según el censo del 2020, la población de la etnia es de 3 mil personas, de las cuales la mitad emigra a otros municipios de Sonora en estas fechas a buscar trabajo.

La Presa Los Pilares fue construida para controlar las avenidas del Río Mayo y proteger a la población de los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

El embalse tiene una capacidad máxima de 489 millones de metros cúbicos y cuenta con un vertedero libre con una longitud de 220 metros y una altura de 73.

Además, realiza un desagüe de fondo que permite contar con un caudal ecológico de 20 metros cúbicos por segundo.

"Si nos dejaran trabajar en la Presa, otro gallo nos cantaría", Héctor Zayla