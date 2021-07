Grameen brilla por su altruismo

Resaltó, además, que esta agrupación figuró entre las cinco mejores empresas del mundo que promueven las microfinanzas, el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de Sonora.

Precisó que Grameen de la Frontera fue la primera empresa con operaciones fuera de la Ciudad de México en lograr esta distinción.

La certificación Empresa B es entregada por B Lab, una entidad sin fines de lucro en Estados Unidos, que reconoce a las empresas que sumen un compromiso de mejoramiento continuo y pone su propósito empresarial socioambiental en el centro de su modelo de negocios, redefiniendo el sentido de éxito.

Explicó que las empresas B miden y analizan cinco áreas: Gobierno, Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medio Ambiente, permitiendo una revisión detallada de ellas, con el fin de ayudar a identificar todos los posibles puntos de mejora y oportunidades para ser un agente de cambio en la economía, protegiendo la misión y potenciando el triple impacto.

Mencionó que este año Grameen de la Frontera logró su recertificación, gracias al trabajo y esfuerzo de su consejo directivo y equipo de colaboradores, pero además ha sido reconocida como una empresa B Best for the World.

"Son empresas cuyas puntuaciones en una o más de las cinco áreas de impacto evaluadas para la certificación, están dentro del 5% de todas las empresas B en todo el mundo, lo que pone a esta empresa sonorense a nivel de las grandes empresas que están construyendo una nueva economía", destacó.

Declaró que de las cinco áreas que se evalúan, Grameen de la Frontera logró la distinción Best For The World en la categoría Clientes y Gobernanza, gracias a sus buenas prácticas.



La lista completa de las empresas B Best For The World 2021 puede consultarse en enbcorporation.net