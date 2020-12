Golpeado por la vida, pero no aniquilado

Los tropiezos a los que se ha enfrentado don José han sido fuertes y ahora está solo y en ocasiones, pasando frío en esta temporada.

"Pues hay la llevamos, la paso aquí solito, a veces salgo al sol porque el cuartito está muy helado y aquí me la paso; ya no puedo andar en las muletas porque no tengo equilibrio, pero pues aquí le estamos echando ganas, los vecinos a veces vienen y echamos la platicada", contó.

Hace apenas unos años le amputaron la pierna derecha, pues se le tapó una arteria y no la pudieron salvar. Desde ahí su vida cambió por completo, ya que no pudo seguir trabajando y ahora vive de la pensión que le da el Seguro Social, con la que apenas le alcanza para pagar algunos gastos.

"Ha sido muy difícil estar aquí, piensa muchas cosas malas uno cuando está así, porque está enfermo uno, me voy a ir y me voy a quedar, que me lleve pero que me lleve Cristo.

"Aquí pues tengo a mis vecinos que me echan la mano, que me traen despensa o comida porque saben que yo pues no puedo salir, menos en la silla de ruedas, yo les pido favores y sí me ayudan, una vez tenía el material para hacer el baño y un vecino se ofreció a hacerlo, completo el baño y no me cobró ni un cinco, estoy muy agradecido con él", manifestó.

Antes vivía en una casa de cartón, ahora y gracias a programas de Gobierno, le construyeron un cuarto de material, a pesar de eso, pasa frío en esta temporada, si gustan apoyar con cobijas y despensa, puede visitarlo en su domicilio, el cual se ubica sobre la calle 29 final, entre dos, en la invasión Altares, en la ciudad de Hermosillo.