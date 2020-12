Ganan concurso

Destacó que alumnos presentaron trabajos con los temas: "£Cómo Prevenir un Embarazo No Planeado", "£Mi Proyecto de Vida desde la Adolescencia", "£Un Embarazo no siempre es por No cuidarse-" y "£Qué pasa con los Embarazos Producto de una Violación".

Noticia Relacionada Con las manos atadas y un narcomensaje lo encuentran sin vida

El concurso se dividió en 3 categorías: video corto de 30 segundos en la aplicación de tik tok, cartel y un meme, resultando ganadores en video: Sidney Anahí Aramburo Gómez y Adrián Muóoz Palafox del Cbits 64, y Lizbeth Mendívil Duarte del 207.

En el área de cartel, los ganadores fueron: Kristel Marcela Vázquez Alamea y Flor de Dalia Valenzuela Contreras del Cbits 64, y Lesli Melissa Fuentes Valenzuela del 207, mientras que Lizeth Ariana Mendívil Duarte, del 207, ganó en la categoría de Meme. La funcionaria mencionó que los ganadores pasarán a la etapa estatal, que se realizará del 16 al 20 del presente mes, en la ciudad de Hermosillo, y donde representarán a la Región del Mayo.