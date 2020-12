Gana de nuevo el premio Estudiante Distinguida 2020

Andrea Acosta obtiene galardón anual como alumna de Derecho, de la Unison en Navojoa

Por: Marisela Valenzuela

Por segundo año consecutivo, Andrea Guadalupe Acosta Prieto, estudiante de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad de Sonora, gana el Premio Anual de Estudiante Distinguido 2020.

La joven de 21 años de edad, detalló que su condición física nunca la ha imposibilitado para lograr sus sueños, y en su búsqueda por contribuir en el mejoramiento del país, fue que decidió estudiar la Licenciatura en Derecho con el objetivo de ayudar a otras personas y a la sociedad en general.

Andrea reveló que sus expectativas son grandes, pues a futuro se visualiza ejerciendo su profesión de manera sobresaliente, destacando el gran apoyo que ha recibido de sus compañeros y maestros quienes le hacen saber a diario que su discapacidad física no representa ningún obstáculo para alcanzar sus metas.

"Estoy muy agradecida con la Universidad de Sonora. Siempre me he puesto la camiseta, porque desde que ingresé sentí el cariño, acogimiento y apreciación de todo el personal docente y administrativo. Y aunque todos mis maestros me han apoyado y dado buen trato, quiero destacar a mi tutora María Teresa Gaxiola Sánchez, a quien considero además una amiga".

Por su parte, la académica María Teresa Gaxiola Sánchez, relató que conoció a Andrea en una de sus materias, donde se destacó por su participación constante en el aula, la rapidez con la que entregaba sus tareas, y sobre todo por cuestionar cada detalle e ir más allá de las clases.

"A pesar de su problema de discapacidad, es un ser humano empoderado, valioso; sus padres le enseñaron que es un ser humano normal, completo, tiene todas las capacidades para hacer lo que quiera y lograr lo que se proponga, como lo ha hecho. Es una alumna excelente, de las mejores".

Respecto a la inclusión, concluyó que la Universidad de Sonora deja claro que se trata de una sociedad universitaria donde no se discrimina a ninguna persona, sino que todos son bienvenidos y valiosos por igual.