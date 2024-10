Galleros de Sonora reportan bajas ventas tras aprobación de Ley de Protección y Bienestar Animal

El gremio gallero en Sonora reportó una disminución en sus ventas de aves de aproximadamente un 50 por ciento, tras la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal en la Entidad.

Francisco Ramos Rivera, vocero de Galleros de Sonora, aseguró que la prohibición de peleas de gallos en el Estado generará bajas también en las empresas que venden alimento para estas aves.

Precisó que el personal dedicado a la crianza de gallos también se afectará con la ley que prohibió las peleas de gallos.

"Yo ya tenía en este momento en venta clara, más del 50 por ciento de mis aves para esta temporada y ahorita, no tengo ni el 40 por ciento, lo que se traduce a una manufactura de alimentos diarios, un salario a cinco personas que trabajan en mi granja, en las áreas rurales no hay trabajo, la realidad es que no tenemos mucho trabajo", detalló.

Francisco Ramos Rivera explicó que la prohibición de peleas de gallos también perjudicará a la realización de eventos fuera de los municipios de Sonora donde se practica esta tradición.

El vocero de Galleros de Sonora explicó que la mayor venta para los criaderos de gallos empieza los últimos días de septiembre y todo el mes de octubre, pero tras la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal, no se ha registrado ni el 50 por ciento de lo proyectado para el 2024.

Francisco Ramos Rivera aseveró que el gremio gallero al momento no ha tenido acercamientos con la Secretaría de Gobierno en Sonora, después de aprobarse la Ley de Protección y Bienestar Animal en el Congreso del Estado.