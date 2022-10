¡Funcionó!: maestras logran plaza y levantan bloqueo

Rocío Esquer Moroyoqui, quien encabezó la protesta que duró tres días, agradeció a la directora de Educación Indígena, Laura Manuela Hernández Urzúa, por la atención y respuesta que brindó a las participantes del movimiento.

"Nos van a asignar para educación inicial y esperamos comenzar a trabajar en los próximos días; esto es lo que nos dijeron a quienes realizamos esta manifestación", expresó.

Mencionó que de 60 maestros que hicieron el examen, se había asignado a solamente 25, quedando fuera 35, lo que las motivó a realizar el plantón.

"Invitamos a los demás compañeros que no se manifestaron a que hagan también su lucha, no es nada fácil, pero hay que hacerlo, porque si no se mueven no van a recibir nada; hay que alzar la voz para conseguir las cosas", dijo.

Esquer Moroyoqui recalcó que el bloqueo de la SEC fue por una causa justa, porque el proceso de asignación era muy lento y no era parejo, ya que dejaba por fuera a muchos a pesar de que cumplían con todos los requisitos solicitados, como hablar la lengua mayo y aprobar el examen de conocimientos.