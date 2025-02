Francisco lucha contra la adversidad, requiere una cirugia para no perder su ojo

Le fue detectado años atrás Glaucoma, ahora necesita una cirugía de 25 mil pesos de manera urgente y pide el apoyo de la comunidad

Por: Edgar Coronado

Francisco Estrada es un joven de Navojoa que ha luchado contra la adversidad, desde hace cuatro años le fue detectado Glaucoma y ha tenido pérdida de la visión, le ha representado dificultades para encontrar un empleo, sin embargo ha buscado los medios para salir adelante.

Es originario del Fraccionamiento la Joya, pero el destino le ha puesto una nueva prueba, necesita una cirugía para evitar perder el ojo izquierdo, cuesta 25 mil pesos y está recurriendo a la voluntad ciudadana para ser apoyado.

Narró que fue en días pasados cuando presentó mucho dolor en el ojo izquierdo, un síntoma nuevo que lo llevó al hospital, el medicamento no funcionó por lo que la noticia fue que requería una válvula en el ojo para bajar la presión y evitar perderlo.

Explicó que por su condición de salud no ha podido encontrar un empleo, por lo que no cuenta con servicio médico vigente, por lo que optó por crear un video a través de las redes sociales y recurrir a la voluntad ciudadana ante su desesperación.

"La verdad no me animaba a pedir apoyo, porque muchos pudieran creer que solo quiero llamar la atención, pero realmente no es eso, créanme que si no lo necesitara no lo estaría pidiendo", relató.

Gracias a eso, describió que ha recibido muchos mensajes de apoyo e incluso ayuda económica, sin embargo ante la circunstancia por la que atraviesa aún requiere más ayuda, por lo que pidió sensibilizarse y de ser posible el apoyarlo, al asegurar que siente muchos deseos de seguir saliendo adelante y ayudar a su familia.

Para quienes deseen apoyarlo, agregó que su número telefónico es el 6421502414 o por Facebook, donde aparece como Patito Estrada, al igual que la cuenta que decidió habilitar, el cual es el 4169 1614 5033 4866 a través de Bancoppel.