Fiestas en el sur de Sonora no tienen freno

Estas denuncias, indicó, aumentan los días viernes, sábado y domingo, con un promedio de 12 a 14 casos.

"No hay que olvidar que la pandemia no ha terminado, muchos creen que ya concluyó o estamos de salida, pero no es así. Los avances en las jornadas de vacunación hicieron que muchas personas bajaran la guardia, pero la realidad es que el problema de salud persiste", sostuvo.

"Por ello, hay que aplicar todas las medidas de prevención y los protocolos que nos indican las autoridades; es la responsabilidad de cada uno de nosotros; no hay que dejar todo al gobierno", agregó.

Asimismo, la funcionaria señaló que sigue siendo común que elementos policíacos, al atender la queja que les turna el C5, paran la fiesta, pero en cuanto se retiran se presenta otra vez el problema y con el mismo alto volumen.

"Esto es lamentable, no se vale que los agentes continúen ocupando mucho tiempo atendiendo este tipo de reportes, lo que impide que estén más concentrados o pendientes ante otros hechos urgentes de seguridad", añadió.

Valenzuela Armenta mencionó que los "fiesteros" son de todos los estratos sociales, quienes evidentemente no dimensionan que estamos ante una de las peores pandemias de la historia, que obliga a ser más consciente y responsable.