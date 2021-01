Fatal en pandemia si se acude a fiestas y celebraciones

Una fiesta o celebración se puede cancelar o posponer, pero la muerte no, por lo que Enrique Clausen Iberri solicitó a los ciudadanos a no salir de casa si no es necesario y seguir extremando precauciones para evitar contagiarse del Covid-19.

El titular de la Secretaría de Salud en Sonora recalcó que hay que tomar las cosas en serio y no tirar a la basura los meses que han sobrevivido al virus, ya que la vacuna para toda la población está más cerca.