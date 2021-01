Falta sangre en Navojoa

"El año pasado acudíamos a las universidades y se hacían jornadas de donación y vacunación donde los estudiantes que fueran candidatos nos donaban sangre, pero ante el cierre de las escuelas, la donación ha disminuido considerablemente", destacó.

El médico sostuvo que existen ocasiones donde requieren de cierto tipo de sangre, y no se cuenta con ella en el Banco del hospital, por lo que se acude al Centro Estatal de la Transfusión (CETS) para que los apoye y poder atender la emergencia.

"Todas las donaciones son voluntarias, habitualmente si alguien necesita sangre se le da el paquete que existe de reserva en el Banco, pero una vez que se le aplicó solicitamos a la familia que lo reponga para seguir apoyando a más personas que lo necesiten", agregó.

Hizo un llamado a las personas que deseen ser donadoras altruistas, acudir al Banco de sangre del hospital, en el área de consulta externa, de lunes a domingo, de 6 a 8 de la mañana, con el uso obligatorio de cubrebocas y tomando las medidas de protección necesarias de sanidad.

"No existe ningún riesgo al ir a donar sangre, hacemos un llamado a la población a practicar este acto de amor, porque donar sangre es donar vida, el proceso para donar dura alrededor de 45 minutos y de esta manera estarán ayudando a personas que por alguna situación estén requiriendo sangre", resaltó

Citó los requisitos mínimos para donar, entre ellos: identificación oficial, ser mayor de 18 años y menor de 65, tener peso mínimo de 50 kg, no haber donado sangre en los últimos 60 días, no haber tenido hepatitis y no haberse realizado tatuajes ni perforaciones en el cuerpo en el último año.

También, no acudir desvelado, no haber tomado medicamentos ni alcohol en las últimas 48 horas, no consumir drogas, si eres mujer debes estar segura de no estar embarazada, menstruando ni lactando, sentirse bien, no tener síntomas de infección como gripe, tos o fiebre en la última semana, no haber fumado en las últimas 24 horas y no practicar la prostitución.