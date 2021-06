Falta medicina contra cáncer en Navojoa

"Ese día que me dieron mi primera radioterapia, me dijeron en el Centro Estatal de Oncología que no había ese medicamento que necesita para que se desbarate más rápido el tumor en mi cabeza, ya tengo tiempo buscándola hasta en farmacias particulares, pero no he encontrado", expresó.

Comentó que este medicamento es muy importante en su tratamiento contra el cáncer de cabeza.



"Todos los días que voy al Centro Estatal de Oncología me dicen lo mismo: que no hay el medicamento y que busque en alguna farmacia. Me dieron el nombre de un señor que las vende, pero cinco pastillas cuestan 5 mil pesos, recursos con los que no cuento", indicó.

Aprovechó para pedir el apoyo de las autoridades médicas, ya que su estancia en Hermosillo es costosa y tener que comprar los medicamentos, lo dejaría sin comer a él, a su esposa y su hija.

Juan Carlos vive en la comunidad de Buenavista, Tesia, en Navojoa.

Para cualquier ayuda, puede contactarse directamente al teléfono 6421341906.