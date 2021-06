Exigirán abrir las guarderías

"Es un problema que está afectando mucho económicamente a más de 200 trabajadores y, además, a alrededor de mil madres de familia que no pueden dejar a sus niños en las guarderías", señaló.

Mencionó que en la manifestación de protesta que realizaron la semana pasada no obtuvieron la respuesta deseada por parte de autoridades del IMSS, quienes argumentaron que este asunto, de si reabren o no, no es competencia del instituto, sino del Gobierno.

"Por esa ahora cambiaremos el plantón, lo haremos en el Palacio, de manera simultánea a otros municipios, para que nuestro mensaje llegue hasta el Gobierno del Estado, instancia que, según nos dijeron, es la que puede resolver esta problemática", explicó.

Hermosillo Verdugo dijo que en su momento se comprendió y valoró que resultaba complicado la reapertura de las guarderías subrogadas por los riesgos sanitarios que implicaba, pero consideró que esa etapa crítica ya pasó.



"Ya están dadas las condiciones para abrirlas otra vez, además de que las compañeras trabajadoras ya han sido debidamente capacitadas e instruidas para llevar los protocolos con mucho rigor y precisión para evitar riesgos", añadió.

Subrayó que, así como se ha cuidado el aspecto de la salud, también debe atenderse la difícil situación económica de las empleadas de las guarderías, a quienes se les redujo su sueldo porque no hay niños.