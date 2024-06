Exigen señalización en carretera federal

A pesar de un "camionazo" hace cuatro meses y después de varios accidentes, Caminos y Puentes Federales (Capufe) continúa sin atender la demanda de colocación de señalamientos de topes en la carretera federal, a la altura de Estación Don.

"Los riesgos de que ocurra una gran tragedia están latentes", advirtió Mayra Nájera Cruz, delegada de esa comunidad, y dijo que a esta demanda también se suman habitantes de Estación Luis, Francisco Sarabia y otros poblados.

Mencionó que, en febrero de este año, el conductor de un tráiler impactó por alcance a un camión de pasajeros que estaba disminuyendo la velocidad al llegar a los topes instalados en la zona, lo que dejó un saldo de 15 lesionados.

Reconoció que hay topes, pero estos de nada sirven si no están debidamente pintados y no hay señalamientos varios metros antes.

"Si no se colocan seguirá habiendo accidentes; ya han sucedido varios en estos meses, pero afortunadamente no han causado muertes, pero no deben esperar a que esto ocurra para entonces sí actuar", señaló.

Nájera Cruz dijo que en las comunidades citadas viven muchas personas y que constantemente cruzan la carretera federal, lo que aumenta los factores de riesgo.

Agregó que en otros años ha habido señalamientos, pero estos se los roba la misma gente de los poblados, lo que tratarán de evitar con más vigilancia.

"No cuesta mucho poner señalamientos; se evitarían muchos accidentes"

Mayra Nájera