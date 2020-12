Exigen pago de la caja de ahorro

Sergio Peraza León, empleado de la planta, señaló que esta no es la primera vez que tienen problemas con el pago de algunas prestaciones, además del atraso en el pago de la nómina, por lo que exigen una pronta solución.

“Tenemos una caja de ahorro que no se cubrió, la promesa es que nos la iban a entregar a finales de noviembre, pero por "x" o "y" no se ha pagado, hemos platicado con la empresa, nos han cambiado la fecha, pero ahorita ya nos dijeron que prácticamente no tenían para cuando, nos pagaron el aguinaldo el viernes, pero pues con muchos apuros".